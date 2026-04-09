侯佩岑3年前傳婚變 網友澳洲巧遇她曝婚姻現狀

前甜心主播侯佩岑2011年嫁給黃伯俊，育有2子，2023年她在IG寫下：「離開是為了更好的相遇」，引來外界猜測是否婚姻觸礁，但她後來曬出慶生影片否認；近日，有網友在澳洲雪梨偶遇侯佩岑，她牽著小兒子，黃伯俊在前頭牽著大兒子，一家四口氣氛溫馨，間接再駁斥婚變。

近日，有網友在小紅書分享在雪梨偶遇侯佩岑，寫下：「第一次跟偶像並肩走了很久才認出來，看她帶著孩子沒忍心打擾，沒要簽名沒要合照，就這麼跟偶像擦肩而過了！」網友見此回應：「有錢人真的都在國外生活」、「怎麼常去澳洲」、「因為她老公從小澳大利亞上學長大的」、「她連背影都很美」。

廣告 廣告

侯佩岑近年將工作重心移往大陸，去年她曾發影片表示自己特別喜歡上海，不僅有美食，還有Labubu的專賣店，可以讓她買盲盒公仔回去跟兩個兒子一起玩，她更表示自己太愛上海，計畫在當地找房子定居；而2024年她常到處飛，最常飛的路線是台北到上海、上海到長沙，長沙是她最常去的轉機機場，她自認目前對工作相當認真，是敬業的職業婦女。

今年初侯佩岑出席短片《春暉》在北京的映後座談，被問到敏感問題，若人生重來倒轉到18歲，是否會做出不一樣的選擇，走不一樣的路？她回應自己常被問到類似問題，「我想了很久，我不覺得我會做出不一樣的選擇，因為這是個性使然，然後我還會成為現在的我！」，如果回到18歲大學時光，她可能會被勸要多出門、多享受大學時光，「可是我的個性就是喜歡待在家，怕很累哈哈，所以我覺得一切重來我還是會做出一樣的選擇，然後我還是會成為現在的我」，表示從未對自己的選擇感到後悔，也引來網友聯想說：「很多人都好奇她有沒有後悔當年選擇嫁給一個普通人」、「她的回答太體面了」、「不後悔愛過，也不後悔離開」。

更多中時新聞網報導

TPBL》謝亞軒找到準星 夢想家連勝止步

MLB》朗希挨2轟失6分 教頭仍讚不錯

沈文程小琉球情歌紀念助理