侯佩岑3年前爆婚變！網友曬「偶遇照」曝婚姻現況
女星侯佩岑於2011年和黃伯俊結婚，婚後育有2子，曾在2023年傳出婚姻觸礁，近日侯佩岑一家四口在澳洲雪梨遊玩被偶遇，照片中可以看出關係融洽，再度打破婚變傳聞。
女星侯佩岑一家四口在雪梨被偶遇，間接打破離婚傳言。（圖／翻攝自微博）
有網友近日在雪梨偶遇侯佩岑，並於小紅書曬出照片並發文，「第一次跟偶像並肩走了很久才認出來，看她帶著孩子沒忍心打擾，沒要簽名沒要合照，就這麼跟偶像擦肩而過了！」照片中她牽著小兒子，黃伯俊在則牽著大兒子走在前面。
事實上，侯佩岑與黃伯俊結婚多年，會傳出婚變，主要是2023年侯佩岑發文寫下：「離開是為了更好的相遇」，隨後她澄清是因斷捨離時候突發的心境，否認了離婚傳言。
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