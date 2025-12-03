侯促台水增備援管線與配水池

淡水崁頂里的海洋都心社區住戶仍苦等全面復水，3日下午台水公司的水車持續向水塔注水。（張鎧乙攝）

淡水大停水第6天，崁頂里海洋都心社區終於在3日晚間全面恢復供水。新北市長侯友宜指出，淡水人口激增，自來水系統必須全面升級，建議台灣自來水公司增設備援管線與配水池；侯並承諾，民眾若與廠商協調不滿意，市府將啟動「代位求償」，要求廠商負起責任。

侯友宜表示，淡水末端配水池僅有3.5萬噸容量，已不敷當地快速成長的人口使用，建議台水新設5萬噸配水池，並在淡北道路施工期間同步完成備援水幹管，以避免未來主幹管漏水時再次延誤修復。對此，台水公司並未回應。

淡水區公所設置實體與線上專區，協助受災住戶申請賠償，也安排廠商一對一協調補償。公所說明，賠償包含購水費用、馬達維修等基本項目，並已要求施工廠商與受影響商家協商營業損失。侯友宜承諾，若協商不滿意，市府將啟動「代位求償」機制。

崁頂里的海洋都心社區在水車持續補水下，3日晚間7時許終於全面恢復供水。在社區開自助洗衣店的鄭小姐停業多日，她抱怨「營業損失怎麼算？我都沒有發票，如何申請補助？」還有不少居民為了停水減少如廁次數，只敢少吃少喝，家中惡臭難耐，堆積的衣物也無法清洗。

國民黨議員陳偉杰呼籲制定《新北市停水災害補助自治條例》，主張因天災或管線破裂導致連續停水超過48小時者，每戶補助不得低於5萬元，盼能建立具體且有尊嚴的災害補助制度。

民進黨議員鄭宇恩則主張，市府除了配合自來水公司的水費減免外，應研議每戶至少500元的定額補償，並針對商家營業損失另設專案補助，避免災害責任轉嫁到民眾身上。