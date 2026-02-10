侯友宜主持新北治安會報 表揚阻詐有功人員

記者林普天／新北報導

新北市長侯友宜今（10）日主持「115年2月份市府治安會報」，召集市府各局處盤點治安工作成效及研議精進作為，並頒獎表揚銀行及超商聯防攔阻詐欺案件有功人員，包括臺灣中小企銀汐止分行攔阻1,251萬800元、中國信託北新店分行攔阻1,149萬333元、星展銀行新店分行攔阻700萬元、元大銀行金城分行攔阻560萬元、統一超商集美門市攔阻20萬元及重安門市協助通報警方逮捕車手現行犯，以感謝協助治安有功。另公開表揚「公共安全聯合稽查工作」有功人員，肯定各跨局處合作具體成效，展現市府貫徹公權力及違法零容忍之決心。

侯友宜表示，春節期間治安與交通安全風險相對升高，請各局處落實推動「115年加強重要節日安全維護工作」相關措施，以「零重大治安、交通事故」為目標，秉持「事前預防、即時掌握、迅速處置」原則，全面提升治安與交通維護能量，同時深化警民合作與跨局處聯防，確實落實各項工作，展現守護治安決心，確保節日期間社會秩序穩定，讓市民安心過節。

新北市警察局則於會中提報「捷運警察隊強化維安勤務作為及聯防策略」，新北市捷運警察隊已於1月1日正式成立，期許面對突發事件必須「秒秒必爭」，結合轄區分局警力即時到場處置突發事件，並主動預防犯罪與積極盤查可疑對象，另強化跨單位合作及跨域建立聯防機制，全力守護市民乘車安全。

新北市警察局長方仰寧說，為守護市民春節期間生命、財產與交通安全，整合警力資源，強化治安與交通執法，落實快速應處機制，並透過警力前移與專案勤務，嚴打各類重點不法行為，同時因應寒假期間，加強防制飆車並取締不法改裝，確保治安平穩。

另推動辦理「守護新北安全座談會」，結合跨機關專業，透過情境與案例說明，將公共安全觀念轉化為實用行動指引，提升市民應變能力，共同打造安全、宜居的新北市。市警局捷運警察隊成立後，將強化隨車巡邏、站體守望及見警率，並以重點、機動、彈性原則部署警力，秉持「快、穩、分工清楚」原則即時處置突發狀況，同時建立跨單位、跨域聯防通報機制，全面提升捷運公共安全。

侯友宜強調，市府各局處都應發揮強化治安、食安及公安維護功能，勉勵市府同仁藉由會報平臺，強化縝密協調及整合團隊力量，持續掃蕩不法，共同打造安全友善之新北市。

新北市長侯友宜主持治安會報。（新北市政府提供）