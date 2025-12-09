侯友宜主持治安會報 肯定警民共同守護治安

記者林普天／新北報導

新北市長侯友宜今（9）日前往警察局主持「114年12月份市府治安會報」，召集市府各局處檢視近期治安工作施行成效及研商因應措施。警察局近期榮獲「114年國家警光獎」團體組「偵查犯罪類」第1名及「預防犯罪類」、「改善交通類」第2名佳績，亦獲得第12波安居緝毒專案全國第1名殊榮，警察局於會前獻獎，由侯友宜市長親自收受並肯定警察同仁在治安、交通及預防犯罪之高度專業及執行力，成為守護新北市安全最堅實後盾。

另就聯防攔阻詐欺案件有功人員頒獎，包括台新銀行新莊分行及中和農會中正分行各攔阻新臺幣500萬元、第一銀行中和分行攔阻615萬元、國泰世華銀行後埔分行攔阻992萬餘元、全家超商蘆洲花園門市攔阻65萬元及統一超商西盛門市攔阻20萬元，另統一超商大立門市店員發現詐騙包裹機警通報警方，當場逮捕詐欺車手，攔阻績效顯著。此外，亦公開表揚「打擊詐欺」、「掃蕩幫派」、「查緝毒品」績優單位及「公共安全聯合稽查工作」有功人員，肯定各單位打擊犯罪具體成效，展現市府貫徹公權力之決心，共同打造新北市安全居住環境。

侯友宜表示，打擊詐欺、掃蕩黑幫、取締毒品、檢肅槍枝及取締賭博，仍是當前淨化治安工作重點，此次警察局提報治安工作報告，新北市近7年各項工作均展現具體優良成效，讓整體治安環境穩定，顯見警察同仁於查緝犯罪維護治安不遺餘力；期許持續整合跨局處力量因應圍堵非法，強化各項工作查緝及防制作為，澈底打擊各項犯罪，將新北市打造以「市民」、「安全」、「環境」為主軸之有感安心城市。

侯友宜說，衛生局提報「電子煙查緝專案」，感謝衛生局、警察局、教育局等單位全力投入，從源頭輸入、網路販售到實體通路多管齊下，查獲大量違法產品，成功阻絕新型菸品流入市面；請各局處持續強化跨域情資通報與聯合稽查，加強校園周邊與網路平台宣導、輔導與管理機制，全面打擊非法電子煙，守護市民健康。

新北市長侯友宜公開表揚「打擊詐欺」、「掃蕩幫派」、「查緝毒品」績優單位及「公共安全聯合稽查工作」有功人員。(新北市政府提供)