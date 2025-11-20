侯友宜主持瑞芳地政事務所暨衛生所動土典禮

記者林普天／新北報導

新北市政府推動「瑞芳地政事務所暨衛生所聯合辦公廳舍興建工程」，市長侯友宜今（21）日主持祈福動土典禮，期許工程如質如期完工，預計117年7月完工，將提供更舒適、便捷辦公環境與服務品質。

侯友宜表示，瑞芳地政事務所自民國56年啟用迄今，建物已顯老舊，辦公室及檔案存儲空間都面臨不足的問題，瑞芳衛生所也因空間過於狹小，進而影響服務，兩者都極有必要更新。市府積極整合兩機關，將衛生所土地容積移轉集中，於地政事務所原址合建聯合辦公廳舍。

侯友宜說，將性質截然不同的地政事務所和衛生所整併在同一棟建築內，必須克服許多難題，經過各方努力，順利完成工程設計及發包。完工後整合地政與醫療功能於一體，提供公務員、醫護人員更寬敞舒適的空間，讓瑞芳地區的市政服務更加完善。

新北市工務局長馮兆麟指出，該辦公大樓興建工程總經費約5.3億元，規劃地下2層、地上8層。其中地下層為停車場及機房；1至3樓將提供看診、復健及早療等多元診療服務；4至7樓專供地政相關業務辦理；8樓設置大型會議室，供研討及交流使用。建築符合國內最新環保減碳及永續發展理念及法規，內部機能完善，外圍人行空間便民，完工後將成為瑞芳區重要地標。

新北市長侯友宜主持祈福動土典禮，期許工程如質如期完工。（新北市政府提供）