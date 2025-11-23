侯友宜任內最後行動治理 4議題受關注

新北市長侯友宜（左二）今年3月在坪林區的行動治理座談。本報資料照片

新北市長侯友宜任內最後一次行動治理預計在定期會後、明年1月初登場，侯循例到新北29區與地方里長溝通，聽取建議並解決問題。侯行動治理最終回受矚目，市府人員透露「會擴大舉辦」，副市長劉和然也可能每一場都陪。地方關注新北市立殯儀館、板橋醫療園區、三重果菜市場和蘆洲南北側開發案進度，民代要求侯市府需列出進度表。

回顧2018年12月25日侯上任初期，原透過地方行程空檔邀集里長對談，發現里長們「帶來的問題多如牛毛」，即要求民政局專門舉辦里長行動治理座談會，深入29區與里長面對面，聽取地方心聲。

新北市副祕書長柯慶忠表示，市長與里長對談過程，發現很多問題涉及各局處，無法光靠市長一人來回答，後續局處首長也加入座談，並發展出由區長事先蒐集里長意見、辦理會勘，再由市長現場裁示，並有後續列管追蹤制度化作法。

里長反映意見多元，從路平、燈亮、水溝通，到攸關地方重大發展建設都有，民政局統計2019年至今累計提案超過3000件，光板橋區就有近600件提案，執行率各區平均逾9成。

侯友宜日前預告任內最後一次行動治理在明年1月開跑，民政局長林耀長指出，正規畫排程，各區都動起來，區長已展開意見蒐集。

新北市29區里長聯誼會總會長、永和區保安里長許承煬直言，過去里長要直接與局處首長接觸機會不大，透過行動治理能與市長面對面談論里民最關心的需求，互動更直接，也能盡快解決問題。

議員劉美芳說，板橋醫療園區BOT案將是焦點，侯最後任期內，必須看到「發包啟動、動工前置」具體承諾，才能回應板橋居民對醫療資源長期不足的期待。板橋市立殯儀館優化或遷建議題也受關注，市府宣布採優化現有設施為主要方向，板橋區人口密集、公共配套設施壓力大，必須「聽得見民意、看得見設計」，里長與社區須被納入溝通流程，避免規畫黑箱。

議員黃淑君指出，板橋殯儀館、板橋醫療園區與新北小巨蛋是地方關注焦點，進度必須明確交代，不可因最後一年就放任不管。

議員顏蔚慈則說，果菜公司是否原地重建、蘆洲南北側開發案等，如果市府認為這些案子須留待下一任市長處理，要在行動治理表明態度，不能讓民眾繼續猜測。

