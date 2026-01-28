侯友宜公布春聯「馬祥厚運」 取台語諧音「馬上好運」
農曆春節在即，新北市長侯友宜公布馬年春聯是「馬祥厚運」，取的是台語諧音哏「馬上好運」，福袋設計也很有創意，以旋轉木馬結合錢幣的主視覺，可以轉動的設計，祝福市民都能「馬上賺錢」。
主持人：「在金馬迎春的此刻。」新北市長侯友宜，提起毛筆揮毫，與百歲人瑞和市府官員，一同寫下安駒樂業四個字，期盼市政推動如駿馬奔馳，市民在新北安居樂業，生活穩定向前。
新北市長侯友宜：「未來新的一年，到底有什麼樣的期許盼望，更代表著我們對未來這一年裡面，我們努力的方向。」
侯友宜就任新北市長7年多來，每年的春聯都有小巧思，今年當然也不放過諧音哏。
主持人：「金馬迎春我們一起揭曉，馬祥厚運。」馬祥厚運，台語諧音也意味著馬上好運。
新北市長侯友宜：「每天都好日子，運厚重的祝福，金運就是賺大錢發發發，好運一整年，馬祥厚運台語念作，馬上好運。」
新春福袋，則以「旋轉木馬」，結合錢幣為主視覺，可以轉動的設計，象徵「轉錢、賺錢」。
新北市長侯友宜：「滾動我們的錢財，在新北賺大錢，馬上賺錢，馬上新北可以賺大錢，拿到福袋的人，有福氣也會賺大錢。」
福袋背面，則以三隻奔馳的馬與馬蹄圖樣組成，象徵市政建設加速推動、馬不停蹄。
