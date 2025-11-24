侯友宜再戰2028？吳子嘉曝盧秀燕2原因「沒想選」：藍營最後2強是他們

​2026年九合一大選腳步逐漸逼近，各黨人選都陸續浮出台面，而不少人也將眼光放到2028總統大選上。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉在風傳媒節目《下班瀚你聊》預言，新北市長侯友宜再出戰2028的機率不低，而國民黨內呼聲最高的台中市長盧秀燕因為2事沒意願參選。

針對2028的選情，吳子嘉指出，盧秀燕近期因放棄接棒選主席，以及非洲豬瘟失控等事件造成重傷，因此2028年可能根本也沒意願參選；另一邊，台北市長蔣萬安則還年輕，故2028年無需急著出來，反而2032年才是好時機。



​吳子嘉分析，侯友宜和國民黨主席鄭麗文才是藍營最後2強；至於前民眾黨主席柯文哲一審結果將影響其是否能參選2028年，這部分目前變數仍很大，難以判斷。

另外，吳子嘉也提到，有可靠消息指出，韓國瑜應不會參選2028年，因為他認為外省人選不贏。

