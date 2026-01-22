侯友宜出席泰山、板橋公托開幕 公托數居全國之冠

新北市長侯友宜。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜22日參加泰山中山及板橋柏翠公托聯合開幕儀式，他表示，新北市公共托育已經達130家，全國數量第一，收托人數6555名，再加上私托以及居家托育，所以家戶外托育率已經達到45%，超過OECD的36%平均值，少子化已是國安議題，除了推出0到6歲國家一起養外，更要通盤思考，推出政策讓年輕人敢生願意生。

侯友宜指出，新北市目前公托中心已達130家，下半年還有兩家會成立，所以今年會達到132家，希望我們的托育能夠滿足家長的需求，能夠讓孩子更平安更健康，新北市為提高生育率，不斷推出很多的政策，包括懷孕期間的好孕專車及生育獎勵金，甚至托育環境還有幼兒園都不斷地擴班。

政府全力推動0到6歲國家一起養，希望大家能夠有更好的孕育環境，新北市一定不斷在托育環境更好，及優質的幼兒園環境，孩子的成長過程當中，家長、老師跟政府緊密合作，創造更穩定的安全網，在推動社會住宅及減輕年輕人育兒的經濟壓力，是努力的方向。

