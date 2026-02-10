侯友宜出手了？主導藍新北市長人選協調 李乾龍：相關作業已明朗化無「卡關」問題

新北市長侯友宜已開始主導藍營新北市長人選協調，預計農曆年前會有結果。 圖：新頭殼資料照

[Newtalk新聞] 新北市長選舉將在年底登場，綠白陣營都已經確定人選，就剩國民黨尚未敲定人選。不過據《自由時報》報導，新北市長侯友宜已開始主導協調，預計農曆年前拍板人選。而身兼國民黨秘書長的國民副黨主席李乾龍強調，台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然始終保持君子之爭，黨內團結絕無問題，而相關協調作業已趨明朗化，沒有外傳的「卡關」問題。

李乾龍表示，侯友宜與新北市黨部已展開協調，會妥善處理各環節，來全力促成黨內團結和諧，讓國民黨能在全國人口最多的新北市能夠繼續執政；國民黨新北市黨部主委黃志雄則說，侯友宜在其中扮演「重中之重」的超然角色，並已努力協調中。

據悉，李四川已做好參選準備，不過他也沒非選不可，更不是期待黃袍加身，這是礙於他現在是台北市副市長身份，使其無法名正言順跨區跑行程，而李四川參選態度預計要等到輝達案簽約後，才會更趨明朗、積極。

而熟悉黨務藍營人士則稱，李四川與劉和然是共事多年的「老同事」，雙方都有團結勝選共識，而非誰退讓或誰出線，也絕對不會讓對手有見縫插針機會，侯友宜協助整合，確保藍營在新北繼續執政。

根據多數藍營地方人士評估，李四川民調支持度領先要參選民眾黨主席黃國昌甚多，而唯有「川伯」出馬，才能讓黃國昌知難而退，更有利於落實「藍白合」，研判藍營會朝此方向協調人選。

