侯友宜出手勸退劉和然！黃揚明酸藍高層「這才叫協調」：不是什麼都要照規矩

輝達（NVIDIA）海外總部簽約事項塵埃落定，台北市副市長李四川於11日正式宣布請辭，預計2月底離開北市府、並於3月正式投入新北市長選舉，與此同時，有意參選的新北市副市長劉和然也在新北市長侯友宜的居中協調下，決定退選並支持李四川；資深媒體人黃揚明直言，這就是給國民黨高層很好的示範什麼叫「協調」。

黃揚明透過臉書表示，劉和然退選、表態支持李四川，藍營在新北市長這一局整合成功，侯友宜為國民黨高層們示範什麼叫「協調」，而不是什麼事都執著於「照規矩」。

貼文公開後不少網友認同表示「挺能贏的就對了」、「台中盧秀燕要學一學，不要什麼都不沾鍋」、「盧媽也不用管鄭麗文了，直接介入吧」，不過也有民眾認為，新北這局勢劉和然願意讓，台中則是立委江啟臣、楊瓊瓔互不相讓，兩者不能類比。

