侯友宜加碼體育預算至34億 板橋蘆洲2運動中心今年營運

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市政府體育局今（21）日於市政會議進行「新北起點到世界頂點－運動人才培育」專題報告。市長侯友宜宣布，新北市今（115）年度體育預算將達到34億元，大幅增列10億元。這筆資源將投入4級人才培育體系、場館優化升級與打造運動競技舞臺。侯友宜勉勵體育局持續扎根運動人才培育，看見選手的需求並成為最強後盾，讓選手在無後顧之憂的環境下精進競技實力。

侯友宜表示，提供選手專業化、科學化的培訓環境，必須有充足資源挹注。隨著預算增加，市府全面調升獎助金、訓練補助金及獎學金額度。除了先前已宣布的全運會金牌選手每月訓練補助金調升至25,000元外，今（21）日再加碼宣布，未來全中運金牌選手訓補金也將提升至每月13,000元，讓選手在國、高中基層階段就能獲得穩定支持，安心留在新北訓練。

在硬體建設方面，侯友宜強調要打造運動場館為專業訓練基地。未來新北市至少有24座運動中心並持續落實一館一特色。今（115）年將完工啟用蘆洲、板橋第2運動中心，其中板橋第2運動中心設置專業級自由車訓練室，成為光復高中等重點學校培訓基地。侯友宜並指示體育局持續將學校運動團隊專項培訓需求，納入未來運動中心特色規劃。

體育局報告指出，自108年迄今已完成60個運動聚點，同時積極優化專業賽事場地。包含板橋體育場國際認證田徑場、新莊棒球場全面優化更新、建置全國首座人工草皮橄欖球場為國家級培訓基地。此外，去（114）年底新莊田徑場全新改裝成3色跑道，FIFA認證國際級新莊足球場也全新更換人工草皮，提供選手高品質訓練環境。

2026亞運9月將在日本名古屋舉行，備戰亞運新北市共有55位選手成功入選培訓隊，人數將近佔了全隊5分之1，名單包含林郁婷、丁華恬、雷千瑩、陳思羽、陳玟卉等名將。侯友宜指出，基層選手培訓是基礎工程，在未站上頒獎臺前，選手在訓練場上重複著高強度的訓練。市府團隊承諾會從基層教育到專業競技路徑全面把關，確保優秀運動人才在新北市獲得充分發揮空間，站上世界舞臺爭取榮譽。

