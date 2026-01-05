侯友宜參拜光明寺、慈恩宮 祈福阿彌陀佛聖誕

新北市長侯友宜致贈香油錢恭祝聖誕千秋。（記者蘇春瑛攝）

今（五日）為農曆十一月十七日阿彌陀佛聖誕，新北市長侯友宜前往樹林區光明寺及慈恩宮參拜祈福，恭祝聖誕千秋，祈願市政順利、市民平安喜樂。

侯友宜表示，新春第一個拜廟行程就是參拜阿彌陀佛。自幼母親叮嚀，遇危險時稱念佛號即可化解、保平安，正是透過宗教信仰的力量，公職生涯五十年能心無所懼為台灣做事，目前新北公托已達一百二十八家、日照即將達到一百三十處，為市民創造安居樂業的宜居環境。

民政局長林耀長指出，阿彌陀佛以無邊悲願建立西方極樂世界，其名號「阿彌陀」有「無量光」、「無量壽」之意，象徵智慧、慈悲與壽命。佛教信眾不論見面或告別，常以一聲「阿彌陀佛」開始與結束，不僅是問候生活是否如意，也是祝福健康長壽、充滿光明希望。

樹林光明寺為三峽西蓮淨苑分支道場，積極推展「社區淨土」志業及市府節能減碳政策，透過教育、服務與修行活動，將佛法融入在地，提升居民心靈安定。另推動播經機ＡＰＰ、線上集體皈依、雲端牌位消災祈福等，不僅接引更多人向佛、向上，也在環保永續上奉獻力量。

樹林慈恩宮平日熱心公益，曾捐贈物資予庇護農場、慈善機構、獨居老人及弱勢家庭；一一二年並捐贈頂級救護車予市府，善行不落人後。祝賀阿彌陀佛聖誕，新北尚有林口竹林禪院、泰山佛國寺、板橋大佛寺、新莊地藏庵、中和白馬寺等廟宇舉行誦經、念佛或法會，感念慈悲願力，提醒修行者念佛、行善、培福。