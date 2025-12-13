侯友宜參拜樹林濟安宮五朝圓醮 保生大帝遶境祈安

（記者陳志仁／新北報導）財團法人新北市樹林濟安宮今（13）日舉辦「酬恩五朝圓醮—南北保生大帝徒步賜福遶境」活動，新北市長侯友宜前往參拜，祈求保生大帝庇佑地方平安、民眾健康，並為活動揭開序幕。

圖／新北市長侯友宜與新北市副市長劉和然、民進黨黨團總召廖宜琨一同扶轎祈福，希望地方順利、百姓安康。（新北市政府民政局提供）

侯友宜表示，樹林濟安宮歷史悠久、香火鼎盛，是地方重要的信仰中心，長期支持公益不遺餘力，在中央與地方皆榮獲績優團體表揚；特感謝濟安宮秉持保生大帝濟世精神，持續投入慈善公益，不僅發放慰問金、獎助學金，更捐助新北市總價近千萬元的消防水箱車與救護車，協助第一線救護、救災工作。

樹林濟安宮董事長陳黃綠妹說，濟安宮於108年舉辦「東遷百年五朝清醮」，今年再度辦理「酬恩祈安五朝圓醮」，象徵信仰薪火相傳，並祈願地方平安、百業興盛；圓醮不僅是宗教儀式，更是凝聚社區向心力、弘揚傳統文化的重要活動外，遶境結合多元藝陣，包含武藝神將及科儀表演，宛如一場文化嘉年華。

民政局補充，本次五朝圓醮歷時近一個月，不只是傳統信仰科儀，更結合信仰、藝文與公益，展現宗教文化創新與正向力量外，12月17日至21日圓醮的期間，廟方茹素5日，民眾可備花果前往濟安宮、樹林興仁夜市醮壇參拜，祈求平安順遂；此外，新北市副市長劉和然、新北市議會民進黨黨團總召廖宜琨也與會。

