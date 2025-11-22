侯友宜參與新北國際志工日活動 (圖)
2025新北市國際志工日主場活動22日在三重新北大都會公園舉行，市長侯友宜（圖）出席開幕並致詞，感謝19萬名志工凝聚向心力，一起讓社會共榮、共好、共存。（新北市新聞局提供）
中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年11月22日
其他人也在看
新北瑞芳聯合辦公大樓動土（2） (圖)
新北市瑞芳地政事務所暨衛生所聯合辦公廳舍興建工程21日正式動土，新北市長侯友宜（前）持香與眾人一同參拜祈福。中央社 ・ 1 天前
旗山造勢 林岱樺拍影片捍衛司法清白 (圖)
民進黨立委林岱樺投入高雄市長初選，卻爆出涉詐助理費案。她22日在旗山造勢，晚會開始前，主辦單位播放「林岱樺遭起訴真相直擊」共5集影片。中央社 ・ 15 小時前
菁鑽聯盟齊聚長榮文苑 攜手張榮發基金會捐56萬元做公益
由全台多間飯店、租車業者組成的「菁鑽聯盟」，本月在嘉義長榮文苑酒店舉行例會，宣布共募集56萬元公益基金，攜手張榮發慈善基金會捐贈予全台8家中小型社福單位，聯盟前秘書長長榮文苑酒店總經理蘇筱斐與張榮發慈善基金會昨到嘉義縣東石鄉掌潭社區長照據點關懷偏鄉長者，將溫暖傳遞至偏鄉角落。自由時報 ・ 1 天前
假期估8200萬人出行 大堵車警示日回歸
隨著假日旅遊高峰的到來，由市交通局(DOT)制定的「大堵車警示日」(Gridlock Alert Day)亦同樣回歸，1...世界日報World Journal ・ 20 小時前
愛自由不愛管人！68%Z世代拒升遷 專家憂「管理斷層」
來看不同的年齡層對於工作有相當不同的觀念。例如要不要升遷當主管，三十歲以下的Z世代進入職場一段時間後，有晉升小主管的機會，不過卻有人是搖頭拒絕。根據最新調查，有68%的Z世代拒絕接管理職，寧願斜槓、經...華視 ・ 1 天前
林岱樺旗山造勢大合影 (圖)
民進黨立委林岱樺（前左5）投入高雄市長初選，22日在旗山造勢邀律師助講，並與多名市議員拍攝大合照。中央社 ・ 15 小時前
XAI透明選胚準確率突破75%（2） (圖)
「台灣試管嬰兒之父」曾啟瑞（前右）20日發表生殖醫學領域新突破，說明如何以「可解釋人工智慧」（Explainable AI，XAI）建立胚胎健康預測模型，整體準確率可達75%。中央社 ・ 15 小時前
酒後口角全武行! 男遭多人痛毆 嫌犯逃逸到居酒屋續攤
中部中心/王俞斐、黃信儒 台中報導台中街頭爆發全武行，一群男子相約飲酒，卻在酒後爆發口角衝突，一群人對著其中一人拳打腳踢，還有人拿出球棒痛毆，警方到場這群人已經鳥獸散，還跑到居酒屋續攤，涉案九人通通被警方帶回。民視 ・ 15 小時前
獨家／騎車突竄出害撞爆口角 6旬男甩安全帽打人
獨家／騎車突竄出害撞爆口角 6旬男甩安全帽打人EBC東森新聞 ・ 15 小時前
逃不掉! 男酒駕撞雙載爺孫肇逃 熱心民眾合力圍堵逮人
中部中心/王俞斐、黃信儒、林子翔 台中報導台中有駕駛在餐廳吃飯喝高粱酒，回程酒駕上路，撞上一部雙載的左轉機車，並且肇事逃逸，不過有不少民眾目擊全程，開始合力圍堵這名駕駛，最後駕駛被對向來車擋住去路，警方事後酒測，駕駛酒測值超標，被依公共危險罪送辦。民視 ・ 15 小時前
樓上房客嫌太吵檢舉 台南小吃店老闆嗆「上下班注意安全」慘了
范姓男子經營小吃店，因收攤音量問題與樓上鄰居結怨，在店內飆罵鄰居「陰溝老鼠」，還恐嚇上下班要注意安全，被依恐嚇危害安全罪簡易判處罰金3000元，緩刑2年。范男與陳姓女子、呂姓男子曾同住台南某路同1棟出租房，他租1樓做小吃店，陳女與呂男住在2樓。陳女與呂男向房東反映收攤時音量過大，雙方因此結下嫌隙。今自由時報 ・ 15 小時前
環境犯罪零容忍！陳其邁：亂倒垃圾、惡意抹黑 一律重罰、提告絕不手軟
【記者 王苡蘋／高雄 報導】針對台南生活垃圾遭非法傾倒於高雄，以及利用變造照片進行政治抹黑一事，高雄市長陳其邁台灣好報 ・ 15 小時前
金馬62星光 李安到場共襄盛舉 (圖)
第62屆金馬獎22日在台北流行音樂中心盛大登場，會前星光大道眾星雲集，國際名導李安（圖）也特地返台參與盛會，將擔任頒獎人。中央社 ・ 15 小時前
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
2019年9月逃亡至南韓的前北韓駐科威特臨時代理大使劉現祐（53歲），本月由東亞日報出版新書《金正恩的秘密金庫》，首次系...聯合新聞網 ・ 1 天前
猝逝馬來西亞滿月！謝侑芯今午回家了 家屬護送骨灰返台
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台灣網紅「護理系女神」謝侑芯10月底在馬來西亞猝逝，經家屬與律師處理相關程序後，其骨灰於今（22）日正式運回台灣。律師...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
屏東獅王瀑布看風景遇岩壁崩落 3人受傷送醫 (圖)
3名遊客22日前往屏東縣瑪家鄉獅王瀑布看風景，突遇大片岩壁崩落，潭水往岸上沖擊，導致3人被水流推撞石頭受傷，消防局派人前往救援。中央社 ・ 15 小時前
越南中南部地區遭洪災侵襲 增至55死13失蹤
（中央社河內22日綜合外電報導）越南的中南部地區從10月下旬以來持續降下豪雨，並引發嚴重洪患。相關當局今天指出，從11月16日迄今，洪災造成至少55人喪生，另有13人失蹤。中央社 ・ 15 小時前
林宜敬：台灣軟體業要做產品 才能創造更大價值
（中央社記者趙敏雅台北22日電）數發部長林宜敬今天表示，台灣軟體產業唯有做product（產品），才能創造更大的價值，並呼籲更多企業投入產品化發展。林宜敬也鼓勵台灣軟體工程師留下，加入本土已布局國際的公司，或投入創業，期盼台灣未來能有稱霸全球的軟體公司。中央社 ・ 15 小時前
吃鍋變刷鍋？用餐鍋底焦黑 2學生遭留下來「刷鍋」
桃園有2名女高中生，昨（21）日下午到一間火烤兩吃的火鍋店用餐，準備結帳離開時，店員卻說因為鍋子的底部，已經燒焦了，所以要求他們把鍋子洗乾淨，兩人只好留下來刷，刷了超過10分鐘，手都破皮了，讓他們無法...華視 ・ 17 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前