侯友宜參訪樂生醫院 院方爭取路橋獲得正面回應

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衛生福利部樂生醫院歡迎新北市長侯友宜率團隊參訪。圖：樂生醫院提供

衛生福利部樂生醫院今（12）日上午歡迎新北市長侯友宜率團隊參訪。院長王偉傑率員工熱情接待，雙方就園區活化、友善交通及在地連結等議題展開溫馨對談，展現該院與地方政府緊密協作、共創雙贏的積極態度。

雙方就園區活化、友善交通及在地連結等議題展開溫馨對談。圖：樂生醫院提供

王偉傑對侯友宜的關心表達誠摯感謝。王偉傑指出，該院近年積極推動醫療升級、環境改善與社區服務，如今的樂生已擺脫過去沉重的歷史標籤，轉型為開放、溫暖的社區健康守護者。隨著園區發展計畫於去年底完工，今年春季更在後山成功復育本土「黃緣螢」，成為都會區難得的生態人文綠洲。

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針對民眾關心的通行需求，樂生醫院於此次參訪中積極爭取並獲得市府正面回應，未來將協助評估「LG21連接樂生第二人行路橋」方案，共同打造更安全的就醫環境。此外，關於捷運站名等議題，該院也期盼與市府持續傾聽地方聲音、凝聚共識，讓公共建設貼近在地情感。

樂生醫院指出，隨著未來捷運三線交會於迴龍站，該院將持續秉持開放與共榮精神，與新北市政府及社區居民攜手努力，將樂生園區打造為兼具優質醫療、歷史文化與生態永續的示範場域，翻開溫暖新篇章。

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