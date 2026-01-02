侯友宜友人林宴臨再捐2輛復康巴士 兌現承諾累計18輛

侯友宜市長回贈感謝牌給智英科技董事長林宴臨夫婦 。（新北市社會局提供）

記者黃秋儒／新北報導

侯友宜的民間友人智英科技董事長林宴臨，今（2）日上午偕夫人低調現身市府，再度捐贈2輛雙乘坐位復康巴士給新北市，累計共捐贈18輛。林宴臨在侯友宜副市長任內首度捐贈，並鼓勵他競選市長，允諾一年要捐贈2輛復康巴士，8年16輛，如今已超過原來承諾。侯友宜特別感謝林董事長的重情重義，在新的一年開始，便一馬當先率先做善事，響應好日子愛心大平台。

智英科技位於蘆洲區國道路，以生產電腦網路通訊產品為主，外銷歐、美等國，近年工廠重心逐漸轉移到大陸和泰國，董事長林宴臨夫婦待員工如家人，許多員工在智英工作認識，進而結成連理，成家立業。114年7月底舉辦創業40周年慶，結合公司和個人另捐贈110萬元給社會局，做為弱勢兒少的學習及才藝支持之用，由副市長朱惕之和社會局長李美珍前往代表受贈。

據悉，林宴臨在106年8月首度以紀念母親「林闕嬌女士」名義捐贈第1輛復康巴士，由時任副市長的侯友宜代表受贈，他鼓勵侯友宜參選市長，允諾一年要捐贈2輛復康巴士，以造福身心障礙者和行動不便的長者，侯市長當選後，他兌現承諾，也成為侯友宜的民間友人。

除了捐贈新北市，林宴臨在112年6月30日，獲知侯友宜市長要到基隆共同推動「社福三好」時，也另行捐贈1輛給基隆市，由市長謝國樑代表受贈。另位也加贈一輛3.5噸的愛心運輸車，給新北市身心障礙者體育運動總會，作為手搖自行車的保母車。

智英科技董事長林宴臨(左2）偕夫人一起捐贈兩輛雙乘坐位復康巴士，右1為社會局長李美珍 。（新北市社會局提供）

侯友宜與林宴臨夫婦和公司幹部熟稔，閒話家常。侯友宜稱讚林宴臨為人豪爽，待人誠懇，對待員工如家人，因此員工對公司向心力極強。林宴臨則說，侯市長為人正直，做事有魄力，帶領市府團隊，每天為市政打拼，新北市無論在捷運交通、硬體建設、文化教育、社會福利、長照醫療等，都有長足的進步。