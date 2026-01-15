侯友宜召開「行動治理」座談 實現地方願景

記者林普天／新北報導

新北市長侯友宜今（15）日率市府局處團隊至新莊區公所，與轄內84位里長展開「行動治理」座談會。會中針對設置第二生命紀念館、公園設施優化、電纜地下化等議題一一進行討論。侯友宜除感謝里長與民意代表的建言，並要求各局處與地方通力合作，實現地方願景。

侯友宜表示，新莊最近幾年不斷的蛻變 ，是未來銜接北北基桃最重要的中心，隨著副都心、塭仔圳市地重劃，以及各項軌道建設工程開發等，讓新莊發展潛力無限；這幾年不但新增許多公園綠地、廟街重現風華，市場改建、第二國民運動中心、社福中心、大學城、醫療、抽水站、污水下水道等規劃也持續進行中，打造新莊成為北北基桃核心都會區。

新北市民政局長林耀長說，新莊區自108至114年，行動治理座談會共列管129件地方建議案，已解除列管126件，達成率高達98%，未來持續傾聽基層心聲，滿足民眾需求。

新北市長侯友宜細數新莊地區近幾年的蛻變及未來願景。(新北市民政局提供)