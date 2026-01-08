侯友宜呼籲中央營養午餐統一政策 行政院：財劃法削弱中央財政無餘裕協助

台北市 / 林李翰 綜合報導

台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁等地方首長相繼宣布公立國中小「營養午餐免費」政策；新北市長侯友宜昨（7）日喊話，希望中央政府要有統一作法，避免縣市落差。對此，行政院發言人李慧芝今（8）日表示，新版財劃法削弱了中央財政，中央政府今年預計舉債新台幣3000億元，無餘裕協助地方。

台北市長蔣萬安6日宣布公私立國中、國小營養午餐全面免費，台中市、高雄市、基隆市也宣布跟進。六都之外，全台目前實施免費營養午餐縣市包括宜蘭、花蓮、彰化、南投、新竹縣、連江縣、金門縣、澎湖縣與台東縣，苗栗縣今年9月起實施。

針對新北市長侯友宜昨日表示，期待中央對營養午餐提出統一政策，避免各縣市出現落差。李慧芝表示，新版財劃法問題造成水平分配不均衡，各縣市落差很大，導致各地營養午餐政策不一，雖然有縣市希望中央協助，但是因為新版財劃法已經大幅削弱中央政府財政能力，中央今年度要舉債3000億元，並無餘裕協助地方。

李慧芝呼籲，這些縣市首長，請他們選區的立法委員支持、審議院版的《財劃法》，才有辦法可以讓各地國人、學生都可以獲得均衡照顧。

