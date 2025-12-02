侯友宜喊淡水已「八成」復水！他酸爆：就是可能的意思

政治中心／黃依婷報導

新北市淡水河北側道路工程11月27日誤挖地下自來水管線，導致淡水區逾6.2萬戶無預警停水，民眾紛紛灌爆市長侯友宜臉書，昨（1）日侯友宜也稱，已經八成復水了，不過再度被居民罵爆「哪來的八成復水？」。對此，律師林智群也狠酸「國字註釋裡的八成就是『可能』的意思」。

林智群發文，國字註釋中「八成」有「可能」的意思，並寫出例句「那個裝甲兵爬山，說一個小時就下山，現在已經過三天了，八成是迷路了」，接著很酸侯友宜昨日言論「淡水八成恢復供水」。

林智群也指出，自來水公司免除4天水費，是因為沒提供貨品，當然不能收錢，不是因為他們必須負責，挖斷水管的是新北市政府找的廠商，台水還要向新北市政府求償吧，而因此生活不便的淡水人，應該也是要找市政府算帳。

據了解，政治工作者周軒昨日表示，侯友宜說，已經八成復水了，結果被居民罵爆，自己家裡根本就沒水，哪來的八成復水？國民黨淡水立委洪孟楷也不知道在幹什麼，最近終於發了一篇文在關心，一樣留言被洗到爆，淡水人不知道選這個立委來幹什麼。

