侯友宜喊藍白合需可行機制 李乾龍：協商不成就民調

（中央社記者劉冠廷台北20日電）國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨天會面，為藍白合加溫，新北市長侯友宜則認為要有一個可接受機制。國民黨秘書長李乾龍今天說，鄭麗文昨天已說得很清楚，民調是可行辦法且行之有年，如果未來兩黨協商不成，就用民調決定。

李乾龍今天下午在中央黨部張貼國民黨第22屆中央委員選舉公告後，被問到國民黨籍台北市議員應曉薇因涉入京華城案遭考紀會停權，以及中常委何鷹鷺因推崇中共遭停職等案，他表示，相關案件都已送考紀會，由考紀會重新召開委員會，重新審理。

廣告 廣告

至於侯友宜認為藍白合需要一個可接受的機制，李乾龍表示，黨主席鄭麗文講得很清楚，民調是一個可行的辦法，所以只要協商不成就用民調決定。

李乾龍說，大罷免是藍白合很成功例子，回顧2024年藍白破局是很痛苦經驗，為記取經驗，兩黨主席也都坦誠相見提出藍白合構想，現在多數主流民意，就是希望藍白合。

現場媒體也問到，民眾黨主張共組聯合政府，是否未來地方正副首長有藍白合的可能，李乾龍認為，基隆市政府是一個成功例子，就看機緣，每個地方都有不同的機制，地方政府運用聯合政府概念，也是可行的。

此外，談到中央委員選舉，李乾龍表示，中央委員名額共計190位、候補名額95位，依規定黨主席鄭麗文可以足額提名，且一般都會尊重現任中央委員，只要有意願連任者，黨主席都會予以提名，但目前大概有近60位現任中央委員無意連任，不過，鄭麗文仍會足額提滿。（編輯：蘇志宗、林克倫）1141120