侯友宜因瑜亮情節不希望川伯選新北？劉和然：沒感受到

外界盛傳侯友宜因和台北市副市長李四川曾在2018爭選市長而有心結，不希望李選2026市長，劉和然表示「我覺得侯市長不是這樣個性的人」，沒有感受到他說不希望誰出來。（POP撞新聞提供）

新北市長侯友宜雖未明確表態挺誰參選接棒，但近期多項市政行程皆由副市長劉和然出席。對於外界盛傳侯友宜因和台北市副市長李四川曾在2018爭選新北市長而有心結，不希望李2026出馬參選，劉和然表示「我覺得侯市長不是這樣個性的人」，沒有感受到他說不希望誰出來。

劉和然說，他要謝謝侯友宜，「因為畢竟我是他的副市長。他給了我很多歷練的機會，那現階段裡面他還是也提說黨的機制該怎麼走就走，強調沒有感受到侯友宜不希望誰出來，就連民眾黨主席黃國昌，在舉辦與地方里長的行動治理座談會時也到了，強調行動治理除了里長跟市府團隊以外，只要民意代表要來，議員跟立委，我們都欣然接受。

廣告 廣告

劉和然提到，參選是他自己的決定，「不是市長說和然出來選」，侯友宜喜歡說要「活在當下」，他在代理市長的時候是一個歷練的養成，地方總有一些不一樣的聲音，會說市政最怕斷層，最怕變成別人實習場，不是說選不選，就是人生就是這樣，到一個階段該做什麼、就會不自覺的慢慢往前走。

【看原文連結】