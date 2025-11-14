侯友宜報告新北115年總預算 捷運建設預算增

（中央社記者曹亞沿新北14日電）新北市長侯友宜今天報告115年新北市總預算案，歲出2612億元，較上年度成長17%。新版財劃法通過後，中央挹注款項增257億，將用於推動捷運建設等重大工程、社福教育等面向。

侯友宜今天赴新北市議會報告115年度新北市總預算案，歲入新台幣2478.1億元，較上年度增加388.44億元，成長18.59%；歲出2612.10億元，較上年度增加387.44億元、成長17.42%。歲入、歲出差短134億元，連同債務償還940億元，尚須融資調度1074億元，以債務舉借彌平。

其中，歲出比重最高前3項為教育科學文化、經濟發展、社會福利，分別占歲出總額31%、21%、18%。

侯友宜說，115年歲入成長率高於歲出成長率，且歲入歲出差短134億元為改制以來編列最低。同時區公所預算成長22.3%，高於歲出成長17.4%，將用在地方基礎建設及里基層工作經費。

侯友宜指出，財劃法修正通過後，中央挹注的統籌分配稅款、計畫型補助款及一般性補助款淨增加257億元，但新北市人均統籌分配稅款2萬3655元仍為六都最低，導致歲出人均6萬4531元也低於其他五都。

侯友宜說明，統籌分配稅款增加部分，分別於重大工程增加205.5億元，包括各捷運路線建設經費等。基礎建設增加62.82億元，含道路橋梁、公園、污水下水道等。社會福利方面增62.36億元，包括辦理「長期照顧十年計畫」、敬老愛心卡補助等。至於教育經費增加30.47億元，則包含新增補貼台電公司取消用電優惠與凍漲差額、以及推動鮮奶幸福週政策等。（編輯：林恕暉）1141114