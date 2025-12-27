侯友宜完成中央委員投票 對藍白合議題笑而不語

侯友宜投票結束，微笑步出投票所，記者詢問藍白合議題，侯笑而不語。（高鈞麟攝）

國民黨立委羅明才前來投票，一眾候選人趕緊上前遞名片、拉票。（高鈞麟攝）

國民黨立委廖先翔前來投票，一眾候選人趕緊上前遞名片、拉票。（高鈞麟攝）

國民黨12月27日舉行中央委員選舉，30日前公告當選名單，日後再由中央委員選出中常委。新北市長侯友宜今上午跑完行程，趕赴位於板橋區的新北市黨部投票，侯下車後，候選人們立刻上前握手致意，投完票則驅車離開，面對記者詢問，並未發言。

侯友宜投票結束，微笑步出投票所，記者詢問藍白合議題，侯笑而不語，臨去前向眾人揮手道謝。此外，立委羅明才、廖先翔、議員白珮茹、林國春、周勝考等陸續前來投票，一眾候選人趕緊上前遞名片、拉票。

針對藍白合，羅明才表示，目前的民意是60比40，若6成民意不團結，將被4成的民意霸凌，現今毀憲亂政情況層出不窮，所以應集結最大的民意，做出有利人民的事情，藍白合是不可逆的潮流。

關於鄭習會，羅明才說，「這是好事」，多見面、交流，可以化解紛爭、減少矛盾，這是世界上和平的定義，但千萬不要擦槍走火。

