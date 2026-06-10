侯友宜惜才 盛讚江怡臻「人才不可多得」

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國民黨新北市議員江怡臻（中）9日宣布不競選連任。（高鈞麟攝）

侯友宜盛讚江怡臻說，她是1位認真、負責、願意承擔責任的好議員，她是1個人才，人才不可多得。（高鈞麟攝）

國民黨新北市議員江怡臻9日宣布不競選連任，新北市長侯友宜10日受訪表示，怡臻議員擔任議員8年來，與新北市政府並肩作戰，她對於土樹三鶯的社福、交通軌道建設等投入相當大的心力。期待她做自己，規畫好未來人生，繼續為國家、新北市做出最大的奉獻。

侯友宜盛讚江怡臻說，她是1位認真、負責、願意承擔責任的好議員，她是1個人才，人才不可多得。相信她有自己的人生的規畫，這麼好的人才一定會再度的能夠為社會做出更高的奉獻，期待她做自己，規畫好未來人生，繼續為國家、新北市做出最大的奉獻。

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