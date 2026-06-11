侯友宜愛將獲提名監委！ 謝政達首度發聲：目前不宜表態
總統府今（11）日公布第7屆監察委員29位被提名人選，監察院長被提名人為獨派醫師陳永興，另外名單中出現國民黨前立委廖婉汝、新北市前副市長謝政達，引發關注。謝政達向媒體低調表示目前不適合發表意見。
第6屆監察委員任期將於今年7月31日屆滿，副總統蕭美琴今日主持監察院第7屆正副院長及監察委員被提名人介紹記者會，介紹29位被提名人，包括陳永興為院長、現任監委王榮璋為副院長、現任監委陳景峻、葉宜津、張菊芳、林文程、賴鼎銘、賴振昌、前衛福部長邱泰源、最高檢察署書記官長林麗瑩、台灣高等法院法官兼庭長侯廷昌、台灣民主基金會副執行長李光章、文化大學法律系教授邱駿彥、詩人王志誠（筆名路寒袖），以及謝政達、廖婉汝等人。
針對謝政達、廖婉汝被提名監察委員，國民黨發言人江怡臻表示，國民黨中央之前就已經知道兩人會名列監委提名名單，未來立法院行使監委同意權將尊重黨團自主。
根據《聯合報》報導，謝政達今午低調回應，目前只是提名階段，後續尚待立法院同意通過，目前不適合發表意見。謝政達現年62歲，父親為前花蓮縣長謝深山，謝政達曾任律師，深耕勞動法學領域，在1992年健康幼稚園火燒車事件時擔任受害者家屬律師，因而與新北市長侯友宜結緣，謝政達在前新北市長朱立倫任內出任新北市勞工局長，侯友宜市長任內謝政達升任副市長，侯友宜參選2024總統大選期間，謝政達辭去副市長出任競辦副執行長，選後接任新北市工商發展投資策進會總幹事。
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