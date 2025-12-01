侯友宜批淡江大橋路跑沒溝通 陳世凱：看會議紀錄就不會誤解

交通部長陳世凱於立法院備詢。資料照片



淡江大橋明（2026）年5月將通車，負責興建的交通部公路局規劃舉辦淡江大橋路跑活動，新北市長侯友宜不滿交通部事前都沒有跟地方協商，嗆中央「蠻橫」。交通部長陳世凱今(12/1)日受訪時表示，過去多次與地方溝通，且都有紀錄，侯市長可以看一下紀錄，就不會有這樣的誤解。

立法院交通委員會今日審查《商港法》、《氣象法》、《船舶法》、《電信法》、《技師法》等部分條文修正案，陳世凱赴立法院備詢，被媒體追問侯友宜批評淡江大橋路跑沒和地方協商時，他表示，過去其實都有充分跟地方來溝通，公路局也有發過新聞稿告訴大家，過去有幾次的溝通，這個都有記錄，侯友宜市長如果了解的話，應該可以去看一下過去的溝通記錄，就不會有這樣子的誤解。

國人關注期盼並經美國CNN評選「2025 年全球11大重要建設」的國際級工程—淡江大橋，將於明年5月通車，為讓民眾於通車前體驗淡江大橋，公路局於通車前規劃推出一系列的民眾體驗活動，首波將於明年4月中推出的「路跑」及「自行車」活動，於11月27日及28日開始報名，7000個名額5分鐘內搶光，引發民眾抱怨地方沒通知且沒替地方保留名額。

