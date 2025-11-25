侯友宜指板橋「6連擊」達標 忠孝公園停車場免費停1個月

248251125a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市政府為提升板橋地區停車機能，於板橋區忠孝公園闢建地下停車場。市長侯友宜今（25）日出席啟用典禮，並宣布將自今晚18時起試營運至12月24日止，開放一個月免費停車，鼓勵民眾善加利用。

侯友宜表示，忠孝公園周邊多是老舊社區，並鄰近重慶黃昏市場、亞東醫院等商圈，停車需求迫切。本次啟用的地下停車場斥資約4.7億元興建，設有204格汽車停車位及36格機車停車位，不僅方便居民，也紓解民眾逛街採買臨停需求。

廣告 廣告

248251125a04

交通局長鍾鳴時指出，忠孝公園地下停車場配置通風採光井，成為一座「會呼吸的停車場」。地面公園也同步進行優化改造，更新籃球場與步道，提供民眾優質的運動休憩空間。同時，停車場導入車牌辨識、智慧尋車、多元繳費等全智慧管理系統，並設置5座電動車充電樁，為民眾提供優質的停車服務。

侯友宜強調，新北市持續推動友善停車建設，板橋區停車場建設總計投入40.2億元，已完成6座立體停車場，達成「6連擊」里程碑。新北市累計已投入124.9億元，新建完成121座智慧化停車場，市府團隊會持續推動公共停車場建設，滿足民眾停車需求。

交通局說明，忠孝公園地下停車場將於12月25日起正式收費營運。臨停費率汽車每小時30元、機車每次20元。月票採計名方式，提供汽車130張（4000元/張）及機車16張（300元/張），各項費率皆依照市府交通局規定辦理。

照片來源：新北市政府交通局提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

新北水利局CCTV聲納齊出動 守護2663公里地下汙水管網

指20公尺垃圾山違反科學 林淑芬籲環境部借鏡日本經驗防自燃

【文章轉載請註明出處】