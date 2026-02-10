侯友宜接班人呼之欲出？李乾龍洩底了 宣布時機點曝光

2026年新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧參戰，國民黨熱門人選是台北市副市長李四川以及新北市副市長劉和然，至今仍未定案。不過，外傳新北市長人選有可能將在「這天」浮上檯面，為藍營選戰定錨。

國民黨副主席李乾龍今天（10日）指出， 2月13日的先嗇宮花燈活動，包括黨主席鄭麗文、新北市長侯友宜、台北市副市長李四川等黨內重量級人物齊聚。外傳新北市長人選可望在當天浮上檯面，為藍營選戰定錨。

台北副市長李四川。（圖/資料照）

李乾龍強調，日前已與侯友宜會面，侯也向他「掛保證」會妥善處理。針對李四川與劉和然2位潛在人選，相關協調作業由侯友宜主導。然而相關人士卻透露，李、劉兩人目前尚未正式會面。

對此，劉和然則回應，並未聽聞相關行程與說法，一切尊重黨部規畫。他強調，2026年新北市長選舉由新北市黨部負責溝通協調，將依既定節奏推進。

