侯友宜治安會報肯定警民共同守護治安 表揚績優單位

▲市長侯友宜公開表揚「打擊詐欺」、「掃蕩幫派」、「查緝毒品」績優單位及「公共安全聯合稽查工作」有功人員。(記者王志誠攝)

新北市長侯友宜於九日至警察局主持「一一四年十二月份市府治安會報」，警察局近期榮獲「一一四年國家警光獎」團體組「偵查犯罪類」第一名及「預防犯罪類」、「改善交通類」第二名佳績，亦獲得第十二波安居緝毒專案全國第一名殊榮。新北市長侯友宜強調，治安維護是各局處共同責任，務必通力合作並確保資訊即時流通與資源整合，期許持續秉持專業及效率發揮維護治安功能，各本其職打擊違法行為，共同打造安全友善之新北市。

另，聯防攔阻詐欺案件有功人員頒獎，包括台新銀行新莊分行及中和農會中正分行各攔阻新臺幣五百萬元、第一銀行中和分行攔阻六百十五萬元、國泰世華銀行後埔分行攔阻九百九十二萬餘元、全家超商蘆洲花園門市攔阻六十五萬元及統一超商西盛門市攔阻二十萬元，另統一超商大立門市店員發現詐騙包裹機警通報警方，當場逮捕詐欺車手，攔阻績效顯著。

此外，亦公開表揚「打擊詐欺」、「掃蕩幫派」、「查緝毒品」績優單位及「公共安全聯合稽查工作」有功人員，肯定各單位打擊犯罪具體成效，展現市府貫徹公權力之決心，共同打造新北市安全居住環境。

侯友宜提到，打擊詐欺、掃蕩黑幫、取締毒品、檢肅槍枝及取締賭博，仍是當前淨化治安工作重點，持續整合跨局處力量因應圍堵非法，強化各項工作查緝及防制作為，澈底打擊各項犯罪，將新北市打造以「市民」、「安全」、「環境」為主軸之有感安心城市。

又衛生局提報「電子煙查緝專案」，感謝衛生局、警察局、教育局等單位全力投入，從源頭輸入、網路販售到實體通路多管齊下，查獲大量違法產品，成功阻絕新型菸品流入市面，請各局處持續強化跨域情資通報與聯合稽查，加強校園周邊與網路平台宣導、輔導與管理機制，全面打擊非法電子煙，守護市民健康。

警察局局長方仰寧表示，統計今年迄今本局查獲毒駕案件八百八十六件，較去年同期增加二點二倍，另毒品唾液快篩檢測執法自一一四年十一月二十日正式啟動，將毒品唾液快篩檢測及拒測之處置程序明確納入法規，統計迄今透過唾液快篩查獲毒駕一百四十五件，列六都排名第一名，其中包含交通事故九件、因處理他案時查獲十二件、拒測八件及路上攔查一百十六件，充分展現強力執法決心與成效。

將持續落實毒駕查緝工作，加強執法力道及勤務密度，務求酒駕零容忍，以維護社會安全與交通秩序，守護市民生命財產安全。另在各項治安工作，將持續強化跨局處治安防護網，精準打擊犯罪，聚焦各重點治安工作，並善用科技警政工具，提升偵查效率，另賡續深化社區警政，強化守望相助網絡，落實防詐、反毒、防暴力等宣導，降低市民被害風險。