侯友宜深耕樹林行動治理 捷運土城樹林線預計6年後完工

記者黃秋儒／新北報導

新北市長侯友宜今(16)日率領市府團隊前往樹人家商，辦理樹林區「行動治理座談會」，與在地42位里長面對面交流。侯友宜強調，樹林正處於翻轉關鍵期，除了捷運土城樹林線全面動工（預計120年完工），市府更全力推動大柑園開發、防洪三期及機五周邊開發等多項重大計畫，並納入「新北大巨蛋」選址評估，展現將樹林打造為新北核心發展區的決心。

針對地方發展願景，侯友宜表示，「大柑園地區開發案」、「機五周邊區域」與「防洪三期開發」是帶動樹林轉型的三大引擎，市府正加速區段徵收與都市計畫審議，期望透過土地重整引進新興產業，並強化河岸防洪機能。此外，市府亦同步佈建污水下水道基礎建設，完善環境全面提升居民生活品質。另針對各界矚目的「新北大巨蛋」選地，侯友宜提到，樹林區具備捷運軌道優勢與發展腹地，是市府重點評估的方向之一，未來若能落腳樹林，將成為帶動地方觀光與運動產業的新地標。

市長侯友宜與樹林區里長一一握手致意。(新北民政局提供)

在基層交通改善上，侯友宜說，市府透過「城市減法」主動拆除保安、坡內、文化等3座使用率低的陸橋，還給市民清爽的天際線。同時，任內已成功打通育英街、太平路等5條瓶頸道路，落實「里里相通」的目標，讓在地交通路網更為順暢便捷。

而針對里長關切的治安與休憩議題，侯友宜現場指示警察局優先增補北大派出所警力；關於里長提案的彭厝萬坪公園與第八平面停車場活動中心案，市府亦積極向中央爭取共構興建。統計108年至今，樹林區里長提案解列率高達 96%，充分展現行動治理積極負責的執行成果。

侯友宜特別感謝樹林區各里長長期作為市府與市民間的重要橋樑，他再次強調，市府將持續與地方並肩打拚，推動各項重大計畫，打造更宜居、安全、便利的生活環境，讓市民感受到行動治理帶來的改變。