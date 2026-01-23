侯友宜滿意度高新北市仍難保？驚人民調曝光

▲新北市長侯友宜去年為新北耶誕城開城。（圖／新北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 根據《美麗島電子報》昨（22）日公布的〈1月份新北市長選舉民調分析報告〉，新北市民眾對於「政黨輪替」的態度顯得膠著，34.0%認為應給國民黨繼續做，31.0%傾向換成民進黨，另有10.1%希望換成民眾黨，顯示出國民黨要延續執政仍面臨挑戰。

《美麗島電子報》昨公布，當詢問民眾：今年市長選舉應「給國民黨繼續做」還是「換黨做做看」時，34.0%認為應給國民黨繼續做，31.0%傾向換成民進黨，另有10.1%希望換成民眾黨。這顯示：儘管現任新北市長侯友宜的個人滿意度高，但國民黨要延續執政仍面臨挑戰，近四成一的民眾（31.0%+10.1%）有換黨執政的意願。

《美麗島電子報》另指出，侯友宜在就任7年多的施政表現上，獲得多數市民肯定。調查顯示，68.7%的受訪者對侯友宜的整體施政表示滿意（含很滿意19.4%、還算滿意49.3%），不滿意度則為22.2%。

本次調查由美麗島電子報委託，戴立安負責問卷設計與分析，調查範圍為新北市，對象為設籍該市年滿20歲之民眾。調查時間為2026年1月19日至1月21日，採用電腦輔助電話訪問（CATI）方式，架構包含住宅電話與行動電話（雙架構抽樣）。成功完訪樣本共1,070人（住宅電話749人、行動電話321人），在信賴水準95%時，抽樣誤差最大值為±3.0%。

