侯友宜率隊座談 新莊建設願景再升級

▲豐年里長林麗華建議快樂公園環境全面優化。（圖：新北民政局提供）

新北市長侯友宜今（十五日）率市府局處團隊至新莊區公所，與轄內八十四位里長展開「行動治理」座談會，針對第二生命紀念館、公園設施優化、電纜地下化等議題討論。侯友宜要求各局處與地方通力合作，目標打造新莊成為核心都會區。

侯友宜指出，新莊近年持續蛻變，已成為銜接北北基桃重要中心，隨著副都心、塭仔圳市地重劃及各項軌道建設推動，發展潛力無限。近年不僅新增多處公園綠地、廟街重現風華，市場改建、第二國民運動中心、社福中心、大學城、醫療設施、抽水站及污水下水道等規劃亦持續進行。

針對建國一路電纜地下化案，經發局表示，台電已於一一四年底完成設計，預計今年下半年完工，還給市民乾淨天際線。另有里長反映生命紀念館塔位不足，建議興建第二生命紀念館，民政局指出，截至一一四年十二月，新莊生命紀念館尚有約一千八百一十九個櫃位可供使用，五樓增櫃工程亦已完工，可再增加三千四百三十八個櫃位，並已公告抽籤選位，另增設廣場天幕優化追思環境，後續將視需求評估第二生命紀念館可行性。

「快樂公園」優化，工務局表示，設計階段已考量植栽配置、主題遊戲區及廣場區遮陽棚、涼亭等，避免構造物過多造成碰撞。機車停車格亦於一一四年底由十二格增至七十九格，後續將評估於沙坑區增設告示牌，禁止攜帶貓狗進入，維護環境衛生與遊憩舒適。

民政局長林耀長強調，新莊區自一○八年至一一四年，行動治理座談會共列管一百二十九件地方建議案，已解除列管一百二十六件，達成率高達九十八％。