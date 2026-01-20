侯友宜率隊赴樹林行動治理 呂家愷列4大重點為地方請命

248260120a06

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市長侯友宜近日率領市府團隊前往樹林區舉辦行動治理座談會，市議員呂家愷把握機會，將走訪基層3年多來蒐集的民意彙整為4大訴求，當面向市長與局處反映。呂家愷強調，行動治理不應只是例行會議，必須把責任帶走、把進度留下，將地方遇到的建設阻礙與居民期待一次說清楚。

針對基層建設進度，呂家愷首要提出「土方之亂」對地方的衝擊，指出近期全國性土方去化困難與成本暴增問題，已影響樹林多項道路、排水及公設工程，導致攸關民生安全的基層建設受阻。他呼籲市府應與區公所緊密配合，在制度調度上給予實際支援，確保地方工程不因土方問題而一再延宕。

在都市發展佈局上，呂家愷針對機五、防洪3期及大柑園等超過800公頃的都市計畫，以及停8活動中心、大彭厝萬坪公園等案提出訴求。他轉達鄉親「看得到計畫，卻看不到時程」的疑慮，要求市府給出清楚且可追蹤的整體期程，讓等待多年的未來藍圖不再只是紙上談兵。

面對大型建設帶來的陣痛，呂家愷強調「建設要前進，生活品質不能後退」。針對捷運與污水工程同步推動所造成的交通衝擊與噪音，他要求市府在施工期間務必顧好大安路、中正路、中華路及八德街的交通安全，把對居民生活的影響降到最低，不應拿人民權益交換城市發展。

針對備受關注的大巨蛋選址，呂家愷明確傳達地方立場，強調樹林具備發展條件且充滿期待，爭取大巨蛋落腳樹林以帶動區域繁榮。他表示，上述建言皆是與里長、居民累積而來的共識，他將持續站在第一線，顧好地方需求並推動樹林未來建設穩步前行。

照片來源：新北市議員呂家愷臉書翻攝

