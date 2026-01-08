侯友宜盼中央統一「免費營養午餐」 行政院提財劃法惡修：已沒有餘裕

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

台北市長蔣萬安拋出「中小學生營養午餐免費」政策後，台中、高雄紛紛宣佈跟進，僅新北市長侯友宜未答應，喊話中央地方共同面對。對此，行政院今（8）日回應，新版財劃法大幅削弱中央財政，已沒有餘裕協助營養午餐政策，支持院版財劃法，才有辦法均衡各地不同的營養午餐政策。

行政院發言人李慧芝今（8）日回應，新版財劃法大幅削弱中央財政，已沒有餘裕協助營養午餐政策。（行政院提供）

侯友宜今早首訪表示，新北市有全國最多的學生，若實施營養午餐免費政策，大約需要46億元，能否把政策納入明年度預算，須先盤點今年整體財政狀況，並與議會充分討論後，才能適時做出調整。他也說，各縣市財政條件差異甚大，部分政策具有全國一致性，中央地方可進一步討論能否共同分擔。

行政院今早召開院會，並在會後舉行記者會。發言人李慧芝說明，新版財劃法造成水平分配嚴重不均衡，某些縣市統籌分配稅款增加非常多，有些相對較少，落差很大，導致近期各縣市出現不同的營養午餐政策。

針對新北市希望中央協助營養午餐政策，李慧芝提出，由於新版財劃法的關係，導致中央政府財政能力大幅被削弱，今年需舉債3000億元，其實已經沒有餘裕來均衡地方，呼籲縣市地方首長，請他們選區的立委支持審議院版財劃法，才有辦法讓各地學生獲得均衡的照顧。

