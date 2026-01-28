侯友宜砸103億 打造藝文軟實力

新北市文化局28日在市政會議以「藝動新北 文化同行」為主題進行專題報告。（柯毓庭攝）

新北市文化局28日在市政會議以「藝動新北 文化同行」為題專題報告，文化局長張䕒育指出，新北市透過擴展藝文據點設施、閱讀服務深化、品牌活動形塑等方式拓展文化，展現城市發展軟實力。市長侯友宜表示，新北市在他任內投下103億，透過硬體建設帶動文化發展，並搭配交通觀光，讓世界看到新北。

侯友宜說，新北市這幾年來不但蓋了新北美術館，也新建8座圖書館、改造56間圖書分館，在整個硬體建設的帶動之下，搭配交通觀光旅遊的路線，串起文化的走廊，文化就是一個城市的競爭力，也是穿透力。

侯友宜舉例，即將開通淡江大橋就在歷史400年的淡水河口，新北透過十三行博物館、淡水古蹟博物館搭配一起，帶動觀光旅遊，認識歷史文化；同時結合宗教、宮廟、社區等在地特色文化，如新莊老街結合文藝特展、時尚表演推出的「潮盛新莊」，藉由帶動文化、觀光、交通、城市發展的新面貌，讓世界看到新北市之美。

張䕒育指出，新北市幅員廣大、人口結構多元，文化政策核心不在單一活動亮點，而是長期、穩定提供市民可親近的文化服務。新北市因此以「藝動新北 文化同行」為主軸，從硬體建設到軟體內容，逐步讓文化走進日常生活，成為市民生活一部分。

張䕒育表示，新北市自民國108年起持續投入藝文設施建設與改造，累計新建、改造75處藝文據點，新北市圖書館第二總館也正在規畫興建。目前新北市已有107座公共圖書館，市府持續規畫新建7座館舍、改造23處空間，希望打造更友善、可近性的文化空間。

文化局補充，今年文化推動除了透過走春系列活動、淡江大橋文化行旅外，4月適逢新北市美術館開館周年與捷運三鶯線通車，會推出系列活動，另舉辦大規模的跨國演出慶祝新北市鼓藝節，迎接20周年的里程碑。