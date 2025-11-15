侯友宜籲政院錢權相符 陳其邁轟修法獨斷草率

立法院14日三讀通過修正《財劃法》，藍營執政縣市都表示支持。（姚志平攝）

立法院14日三讀通過修正《財劃法》，行政院長卓榮泰批評是破壞財政紀律、削減災害應變能力；新北市長侯友宜15日反批，《財劃法》談了很久，一直沒有看到行政院提出的版本，呼籲應「錢權相符」。高雄市長陳其邁說，藍白修法太草率，指控是片面、獨斷的修法。

藍營縣市昨日對於新修正的《財劃法》都表示支持。侯友宜表示，除了行政院的版本要提出來以外，最重要的是《財劃法》後面的事權分配，但迄今看到的開會通知也沒有相關資料。他希望《財劃法》是錢權相符，福利建設可以繼續推動。

桃園市政府表示，非常支持此次《財劃法》再修正；台北市政府財政局表示，待拿到條文後會再與相關局處討論並因應；台中市政府重申期待修法後，中央維持對地方「一般性」及「計畫型」補助款額度，以落實解決修法前地方自有財源普遍不足的困境。

綠營縣市省長則猛批新修正的《財劃法》，台南市長黃偉哲說，根本是「愈修愈爛」，依舊財務失衡，並沒有解決南北不均和產業失衡問題，造成富者愈富、貧者愈貧，對台南來說是「不可承受之重」。

陳其邁指出，第2次修法還是不公平，中央未充分讓地方政府表達意見，他痛批藍白修法太草率，指控是片面、獨斷的修法，讓他非常不以為然。

陳其邁強調，高雄市不要求增加補助，而是公平就好，計畫性補助、一般性補助再加統籌款補助，不要比去年少，這樣最公平。他要求立法院應與地方政府再溝通，並把數字攤在陽光底下，也希望行政院能盡速提出覆議。