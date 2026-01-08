侯友宜籲統一營養午餐政策 行政院回應了

▲李慧芝表示，因新版財劃法，導致中央財政大幅削弱。（圖／記者陳佩君攝，2026.01.08）

[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安日前拋出國中小營養午餐全面免費後，基隆市、台中市、高雄市也接連跟進，新北市長侯友宜則呼籲中央提出統一政策，避免縣市落差。對此，行政院發言人李慧芝今（8）日表示，因新版財劃法，導致中央財政大幅削弱，今年預計舉債3000億元，因此無餘裕協助地方。

針對多個縣市推出營養午餐全免，侯友宜今受訪時說，新北若推行需耗資46億元，將在今年預算通過後，盤點財政狀況，預計在明年預算編列時進行適時調整；他並向中央喊話，建立全國一致性的政策。

對此，李慧芝受訪時表示，現行新版財劃法導致水平分配不均、各縣市落差大，才導致各地營養午餐政策不一；她說，有些縣市希望中央協助，但因新版財劃法，導致中央財政大幅削弱，今年預計舉債3000億元，無餘裕協助地方。

李慧芝對縣市首長呼籲，請他們的選區立委支持審議院版財劃法，讓各地的國人、學生，獲得均衡照顧。

