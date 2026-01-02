侯友宜與棒球小將看12強冠軍之路 預告3月經典賽新北直播派對

新北市長侯友宜與傳奇球星周思齊、陳冠任及國家隊教練團林瀚、呂祐華一同欣賞紀錄片。（新北市新聞局提供）

新北市體育局今舉辦「新北應援台灣最強—12強冠軍之路紀錄片特映會」。（新北市新聞局提供）

為重溫台灣棒球在12強賽奪下世界冠軍的熱血時刻，新北市體育局今（2）日舉辦「新北應援台灣最強—12強冠軍之路紀錄片特映會」，邀請職棒傳奇球星「山羊兄弟」周思齊、陳冠任，以及國家隊教練團林瀚、呂祐華，與新北市8所基層棒球隊共同走進影城，見證台灣棒球最令人感動、驕傲、熱血的時刻。

侯友宜表示，2023年12強棒球賽，就在市民廣場跟球迷朋友們觀看直播，那份激情跟感動，到現在想起來還是會熱血沸騰，尤其是冠軍戰台灣隊長陳傑憲敲出關鍵3分砲的那一刻，不由自主也跟著歡呼。透過今天活動跟大家再一次感受台灣隊堅持不放棄的精神，也邀請大家3月世界棒球經典賽，一起到新北市民廣場的直播派對，成為台灣隊的最強應援。

12強球隊陣容中有5位來自穀保家商，2位來自新北市成棒隊，王牌投手林昱珉、陳晨威都來自新北，侯友宜勉勵在座的各位小球員，只要堅持，就會得到想要的結果，大家都是國家隊的潛力球員。

體育局表示，新北市三級棒球蓬勃發展、充滿潛力，今天邀請穀保家商、秀峰高中、鶯歌工商、福營國中、新泰國中、民安國小、德音國小及土城國小親師生一同感受那些比勝利更動人的瞬間。

體育局邀請所有球迷朋友3月5日至8日，來到新北市民廣場參加「新北應援，台灣最強！」棒球直播派對，穿上球衣、帶上加油棒，與 Team Taiwan 並肩作戰，支持台灣棒球持續走向世界。

