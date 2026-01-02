侯友宜與棒球小將觀看冠軍之路

新北市體育局舉辦「新北應援台灣最強‧十二強《冠軍之路》紀錄片特映會」。（記者蔡琇惠攝）

蔡琇惠∕新北報導

為重溫中華隊在棒球十二強賽奪下世界冠軍的熱血時刻，新北市體育局二日舉辦「新北應援台灣最強‧十二強《冠軍之路》紀錄片特映會」，邀請職棒球星「山羊兄弟」周思齊、陳冠任，以及國家隊教練團林瀚、呂祐華與全市八所基層棒球隊走進影城，見證台灣棒球最令人感動、驕傲、熱血的時刻。

市長侯友宜表示，二０二四年十二棒球賽在市民廣場跟球迷觀看直播，那份激情跟感動到現在還是熱血沸騰；尤其台灣隊長陳傑憲在冠軍戰敲出關鍵三分砲那一刻，不由自主也跟著歡呼。透過這場活動跟大家再一次感受中華隊堅持不放棄的精神，並邀請大家在三月世界棒球經典賽回到市民廣場的直播派對，成為中華隊最強應援。

十二強球隊陣容有五位來自穀保家商，兩位來自新北市成棒隊，王牌投手林昱珉、陳晨威都來自新北。侯友宜也勉勵小球員，只要堅持就會得到想要的結果，大家都是國家隊的潛力球員。

體育局表示，活動邀請穀保家商、秀峰高中、鶯歌工商、福營國中、新泰國中、民安國小、德音國小及土城國小親師生一同感受那些比勝利更動人的瞬間。除了邀請基層棒球隊，更邀請周思齊、陳冠任、呂祐華及林瀚到場跟大家分享「不要因為別人的不看好而影響自己，練習過程不要怕累，長時間的積累最後一定會得到很好的回饋」。

體育局也邀請所有球迷三月五至八日到市民廣場參加「新北應援，台灣最強！」棒球直播派對，穿上球衣、帶上加油棒，與Team Taiwan並肩作戰，支持台灣棒球持續走向世界。