侯友宜與消防形象月曆主角合影 (圖)

炸水、秀肌力引尖叫聲！新北消防猛男月曆開賣，首拍第1本20萬元
新北市消防局今（8）日於板橋舉辦「新北消防形象月曆」發表會，今年以「全民守護‧消防萌力」為主題，邀請14名消防猛男、4名清秀美女合體小小消防員拍月曆，延續往年經典「炸水場景」拍攝手法，象徵消防使命的世代傳承，月曆由全家便利商店獨家販售，即日起賣到2026年1月31日止，售價119元，銷售所得扣除成本自由時報 ・ 14 小時前
淡江大橋橋體放跨年煙火？ 侯友宜：還沒與交通部達成協議
淡江大橋預定明年5月通車，預估每日車流量可達近6萬輛。新北市國民黨議員陳偉杰今（7日）於議會總質詢關切交通路網與觀光配套是否到位，並詢問跨河煙火施放問題。市長侯友宜回應，橋體放煙火還沒與交通部達成協議，但可採投影、光雕或河邊平台等替代方式，延續節慶亮點。自由時報 ・ 1 天前
連江縣政府表揚績優志工 (圖)
為慶祝國際志工日，連江縣政府8日中午舉辦績優志工表揚活動，由縣長王忠銘（右5）頒發表揚狀給獲獎志工。中央社 ・ 13 小時前
新北消防月曆開賣做公益 猛男搭檔萌娃出擊
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市消防形象月曆今天起在超商開賣，消防局表示，今年由猛男與小小消防員攜手宣導，展現溫馨與堅毅的守護意象，並邀請民眾以行動支持公益，讓消防熱情與愛心持續延續。中央社 ・ 13 小時前
皮膚出現不同色斑？ 醫曝白斑與黑斑成因、症狀與治療
皮膚出現不明斑點？常見的皮膚色素疾病包括白斑、黑斑及各類色素斑點。其中，白斑與黑斑是最常見的色素異常，雖然同屬於色素疾病，但成因與症狀各不相同，治療方式也有所差異。醫師指出，有些患者因為外觀受到影響，甚至產生社交障礙。其實，只要及早就醫並接受適當治療，大多數情況都有機會獲得改善甚至根治。NOW健康 ・ 18 小時前
彰基綠色通道成重傷學生保命關鍵 康橋捐款答謝院方加碼150萬助偏鄉孩童
為感謝彰化基督教醫院醫療團隊從重大車禍中搶救生命，康橋國際學校董事會捐贈50萬元，今（8）日由秀岡校區校長溫宥基率領師生及康復的顏姓同學與其家長，親赴彰基醫學中心代表捐贈，由總院長陳穆寛教授代表接受，場面溫馨感人。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
「不乾淨」？國三竹崎段昨車禍2人慘死 今對向車道混凝土車翻覆
國道3號嘉義縣竹崎段291公里處北上車道，今天中午11點多發生混凝土攪拌車翻覆事故，駕駛輕傷婉拒送醫，肇事駕駛向警方表示是方向盤鎖死；由於同一路段的南下車道昨天剛發生小貨車追撞前車釀成兩死的車禍，民間習俗所謂的「不乾淨」引發駕駛人議論。國道3號南下嘉義縣竹崎段291.3公里處，昨天早上10點20分發自由時報 ・ 13 小時前
北市中山區出事了！公車撞施工告示牌釀3傷
台北市中山區今（8）日上午10時40許發生一起驚險的交通事故，一輛643路新店客運於四平街與松江路的交叉路口，疑似速度過快自撞路面施工告示牌，事故共造成3人受傷，包括一名44歲女性及兩名6歲幼童，送醫傷者意識皆清醒。中天新聞網 ・ 13 小時前
傻眼！中市府今赴議會專案報告 報告人竟是「被免職局長」
台中市10月22日爆非洲豬瘟，成台灣防疫破口，台中市政府今赴議會進行非洲豬瘟事件專案報告，但市府準備的專案報告書面資料上的報告人，竟是昨日已被免職的農業局長張敬昌、環保局長陳宏益，讓不少議員傻眼；台中市議員林德宇當場發飆，斥連這種事都做不好，市府藐視議會、規避監督究責；議長張清照則幫緩頰，「人員昨天自由時報 ・ 1 天前
快新聞／全球矚目！蕭美琴登歐洲議會演說 外交部發聲了
即時中心／顏一軒報導經總統賴清德指派，副總統蕭美琴台灣時間7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，引發各界關注。對此，外交部稍早也做出最新回應。民視 ・ 18 小時前
藍白封殺NCC委員被提名人 綠委批接下來要惡整中選會
藍白封殺NCC委員被提名人，民進黨立委林宜瑾今天痛批在野黨搞垮憲法法庭、癱瘓NCC，接下來又要惡整中選會、綁架公廣集團。藍白兩黨挾國會多數狠掐台灣咽喉，他們自以為是在對付民進黨，但在缺氧的政府體制下，受害的終究是最基層的人民。中時新聞網 ・ 1 天前
快新聞／史上首次！副總統蕭美琴抵達比利時 登上歐洲議會發表專題演說
即時中心／顏一軒報導最新消息！經總統賴清德指派，副總統蕭美琴台灣時間7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，相關情形總統府將於蕭副總統返國後進行說明。民視 ・ 19 小時前
颱風鳳凰有北轉近台趨勢 政院：花蓮堰塞湖災區盡早預防性撤離
中央氣象署分析颱風鳳凰動態有北轉接近台灣趨勢。行政院今天表示，颱風鳳凰可能為東部及北部帶來豪雨，請部會依權責督導花蓮縣政府在周末前完成堰塞湖災區預防性疏散撤離前置作業，要「盡早啟動」預防性疏散撤離作業；交通部也須落實馬太鞍溪臨時便橋預防性封橋措施。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
NCC人事同意今表決！民眾黨團決議全數封殺 黃國昌曝原因
立法院會今（7）日投票表決國家通訊傳播委員會（NCC）委員被提名人的人事同意權。民眾黨團總召黃國昌表示，在人事同意權審查時，他發現在詢問主委被提名人一些實質問題時，對方一問三不知，其餘被提名人雖然看似媒體經驗豐富，但是詳細閱覽後發現他們連基本的工作都做不好，那擔任NCC委員豈不是只是去執行民進黨的意志，也因此民眾黨立法院黨團一致決議，對於4位被提名人全部都會......風傳媒 ・ 1 天前
人事案再遭封殺 卓榮泰強硬回應：遞橄欖園也沒用「重新思考合作模式」
行政院提名的NCC委員今(11/7)日遭藍白聯手封殺，行政院長卓榮泰對此表示，今天我們看到完全沒有誠、信完全沒有合作基礎，「我非常非常的遺憾，不要說行政院沒有遞出橄欖枝，整個橄欖園的一半都遞出來，結果沒有得到任何善意的回應，我覺得這個是讓我們重新思考未來合作的模式，我想這個結果其實大家都不樂見」。太報 ・ 1 天前
驚！高雄流動攤商增1本土登革熱 足跡含高屏7市場
高雄市衛生局今（7）日說，今天新增1例本土登革熱確診個案，患者為鳳山區39歲本國籍男性，11月3日出現發燒（39.7度）及肌肉痠痛症狀，當日至耳鼻喉科診所就醫，因症狀未緩解，11月6日改至另家診所求診，經抽血檢驗NS1快篩陽性、PCR檢驗結果陽性（第二型登革熱），為高雄市今年第14例本土確診個案。高雄市政府防疫團隊已針對個案居住地與周邊警戒範圍，啟動地毯式強制孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
NCC被藍白封殺！卓榮泰氣炸怒批：半個橄欖園都遞出來還得不到善意回覆
立法院今（7）日在藍白人數優勢下，4名NCC委員被提名人全遭封殺，連國民黨籍的副主委被提名人程明修都被否決。行政院長卓榮泰在民進黨立委郭昱晴質詢時不悅表示，可見在野黨以黨意凌駕一切，不是在野黨的人選就無法被通過。他更痛斥，自己把半個橄欖園都遞出來了，還得不到善意回覆，會重新思考未來的合作模式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃國昌再轟卓榮泰欺騙國會 民眾黨團對NCC4位被提名人全投不同意
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導立法院今（7）日上午行使國家通訊傳播委員會人事同意權，民眾黨團上午舉行記者會，黨團總召黃國昌說，民眾黨立法院黨團一致...FTNN新聞網 ・ 1 天前
北市抽驗生鮮蔬果 多件青蔥、香菜殘留農藥超標
（中央社記者陳昱婷台北7日電）台北市衛生局今天公布最新生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，在市場、賣場、餐飲店等處抽驗的51件產品中，有11件產品驗出殘留農藥超標，包含青蔥、香菜、九層塔等，皆已要求下架。中央社 ・ 1 天前
NCC空轉一整年！今審人事同意權 三黨態度曝：藍白封殺全數人選
立法院今（7）日將針對四位NCC委員被提名人蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯的人事同意權案進行投票，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱稍早表示，黨團已經決議一致支持NCC被提名人，且因為是記名投票，一票都不會跑；民眾黨團一早則在記者會上宣布全數投下反對票；國民黨立委羅智強也表示，黨團一致決議投下不同意票。NCC人事案將在藍白立委的人數優勢下再次遭到封殺。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前