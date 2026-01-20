侯友宜行動治理前進石門 老梅綠石槽步道預計今年施工

新北市長侯友宜表示，面對人口外移與地方產業挑戰，市府各局處多走進石門、深入了解地方需求，持續協助行銷石門觀光與特色產業，促進地方經濟活絡。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市長侯友宜今(20)日率領市府團隊參與石門區公所行動治理座談會議，聆聽里長心聲與建議，會中聚焦「路平、燈亮、水溝通」工程及落實社會福利、改善城鄉風貌、推動觀光生態。其中，「老梅綠石槽步道新建工程」已由北觀處進行細部計畫，預計2026年施工。

石門區長吳家兆今天在行動治理從4大面向說明市府與區公所近年來在石門區的具體建設成果與未來方向。吳家兆指出，在基礎建設方面，市府持續推動「路平、燈亮、水溝通」工程，並完成簡易自來水設置、新建及修復護岸與災害復建等多項工程；城鄉風貌營造方面，已完成十八王公廟周邊環境改善、新建幸福雙心公園、茶山步道及周邊環境營造、草里濱海景觀公園改善、石門區入口意象景觀美化，以及老梅綠石槽公園改善等工程，透過整體景觀優化，形塑石門獨有的山海風貌，帶動觀光產業發展。

吳家兆表示，在社會福利層面，市府推動全齡照顧政策，落實長者關懷訪視、送餐與共餐服務，並強化「在地人照顧在地人」的社區支持系統；觀光行銷與生態永續方面，市府則協助規劃新巴士路線，並透過「看見石門」為電影行銷觀光、四季景點推廣，提升石門能見度。同時推動稻花魚及水草復育等生態保育工作，在發展觀光的同時，兼顧環境永續。

侯友宜說，石門區位於台灣最北端，擁有豐富的山海景觀與自然資源，是北海岸「青春山海線」重要的觀光廊帶，不僅海產新鮮、農特產品具特色，更具備發展潛力。面對人口外移與地方產業挑戰，市府各局處多走進石門、深入了解地方需求，持續協助行銷石門觀光與特色產業，促進地方經濟活絡。

民政局長林耀長表示，自2019年推動行動治理至今，石門區共提報38案，目前已完成37案，另1案「老梅綠石槽步道新建工程」已由北觀處進行細部計畫，預計2026年施工，整體執行率接近百分之百。

