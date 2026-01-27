侯友宜行動治理昨赴萬里、金山座談 聚焦地方建設、交通與觀光發展

新北市長侯友宜行動治理昨下午先後於萬里、金山區登場，座談中聚焦於地方建設、交通與觀光發展。 （記者吳瀛洲攝）

新北市長侯友宜行動治理廿七日下午先後於萬里、金山區登場，與里長座談中他表示，受惠於《財劃法》修法，今年金山區與萬里區預算分別增加約一點四億元與 一點三七 億元，市府將加速推動地方基礎建設，要求公所儘速啟動相關招標程序，並持續結合萬金石馬拉松、萬金杜鵑花季等品牌活動，強化北海岸觀光競爭力。

適逢生肖馬年新春將至，侯友宜並現場發放馬年福袋及春聯「馬祥厚運」（取台語諧音「馬上好運」）予兩區里長，也祝福市民「安駒（居）樂業」。

在萬里區的行動治理座談中，侯友宜表示，近年已完成龜吼漁夫市集改建、大鵬足湯公園等建設；今年的預算將用於完成萬里運動天幕興建、瑪鋉溪步道延伸及龜吼至野柳山海步道復建。

針對地方關心的萬里公有零售市場改建案，侯友宜裁示，經發局須於今年年中完成改建方案定案。另有關中幅納骨塔量能議題，民政局回應，目前正辦理周邊區域可行性評估，承諾只要與地方取得共識，將立即啟動後續作業，滿足民眾殯葬需求。

金山區座談中針對地方建設，侯友宜表示，金山立體停車場、中山溫泉公園及四磺子坪地熱發電廠等重大建設皆已落成；今年金山中繼市場預計於三月啟用，磺港溫泉遊憩區營造、老街周邊人行道改善及金包里公共浴室整修亦將於今年陸續完工。

對於金山青年活動中心活化案，市府回應已請國產署評估將游泳池納入活化方案，委託專業團隊評估以BOT及ROT方式引進民間資源辦理活化利用，俟可行性評估報告審定後將續行辦理都市計畫變更、先期規劃、環境影響評估及招商等相關作業。

針對地方關注的交通路網，交通局表示，已函請公路局推動「台六二線萬里匝道銜接至台二線」工程，規劃跨越萬里市區直銜台二線，藉此擴大快速公路路網，有效緩解龜吼、野柳及金山地區的塞車壓力。另市府將同步推動環島自行車道萬里段升級、人行步道優化及爭取機車下鄉考照等便民措施。