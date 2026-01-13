侯友宜行動治理 解決3700提案

新北市長侯友宜任期最後一年首場市長行動治理座談13日於永和區展開，侯親自率市府各局處團隊與第一線里長面對面座談。（高鈞麟攝）

新北市長侯友宜任期最後一年首場市長行動治理座談13日於永和區展開，侯親自率市府各局處團隊與第一線里長面對面座談。侯友宜表示，市長任內7年多來，已舉行258場行動治理、逾3700項提案，超過9成案件順利解決，新年度總預算上周剛通過，首站便選在永和，侯承諾卸任前將全力衝刺，補足尚未完成的基礎建設。

侯友宜抵達會場，逐一向所有里長握手致意。侯友宜指出，近年在市府團隊努力之下，積淹水改善工程、瓦磘溝整治作業、仁愛公園音樂舞台及全齡體健設施、公一公園天幕球場、博愛市民活動中心電梯，以及中正橋改建等工程皆已完成，永平國小地下停車場今年底將完工啟用，捷運中和光復線也「敗部復活」。

侯還細數，任內改善汙水下水道已做到127萬戶，達成率73％，並興建248座全齡公園，更蓋了21座國民運動中心，未來還要繼續蓋。如果今天不做，未來會更貴，當機立斷是最重要的。

侯強調，今年是他任期最後一年，對於尚未完成的基礎建設，只要能做，他一定答應、全力完成，或是經費不足的設施，趕緊再補助，所以今年特別替區公所編了很多基礎建設經費。

座談會中，里長關心捷運萬大中和線及中和光復線的進度與評估狀況。捷運局表示，捷運萬大中和線預計民國116年底完工；另捷運中和光復線新北市段目前正做路網可行性評估，加上台北市段全長約8公里，規畫採全線地下化設計，完工後，將大幅提升中永和地區交通便利性，並縮短民眾通勤往返台北的時間。

另有里長關心防火巷無法劃設紅線處，導致機車隨意停放，卻無法可管情形。工務局說，對於住戶於防火巷堆置雜物、停車等違規行為，《公寓大廈管理條例》已有規定，如經提供具體事證，將依規定辦理，並協助設置「ㄇ型桿」或告示牌加強管理。

民政局補充說明，永和區自108年行動治理座談以來，累計提案數達116案，其中110案已解除列管，執行率達95％，將陸續赴28區辦行動治理。