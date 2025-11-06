侯友宜表揚好人好事代表 感謝付出與奉獻

記者林普天／新北報導

新北市政府與新北市表揚好人好事運動協會今（7）日在市府6樓大禮堂舉辦「114年新北市表揚好人好事代表頒獎典禮」，表揚18位善行典範。市長侯友宜親自頒獎，感謝得獎代表的長期付出與奉獻，他說：「做好事、做好人，更要讓善的力量被看見、被傳遞」，這也是舉辦典禮的意義。

侯友宜表示，新北市正是因為有這些願意挺身而出、默默耕耘的市民英雄，用行動溫暖社會，才能讓城市更友善、更美好，成為大家學習的榜樣。

今年受表揚的18位代表，包括鄭陳阿園、王里、黃麗穎、莊平海、陳雪嬌、周寶玉、林季臻、張經宜、陳鳳釐、黃熖銅、楊麗芬、顏志鵬、黃道易、吳柏震、郭議罄、李長昇、邱建安、黃麗伃。

新北市長侯友宜出席典禮表揚好人好事代表，感謝善行付出與奉獻。(新北市政府提供)