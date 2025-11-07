侯友宜表揚新北18位好人好事代表 感謝得獎代表付出與奉獻





新北市政府與新北市表揚好人好事運動協會今（7）日於市府6樓大禮堂，舉辦「114年新北市表揚好人好事代表頒獎典禮」，表揚18位善行典範。市長侯友宜親自頒獎，感謝得獎代表的長期付出與奉獻，他說：「做好事、做好人，更要讓善的力量被看見、被傳遞」，這也是舉辦典禮的意義。

今年獲表揚的18位代表，包括鄭陳阿園、王里、黃麗穎、莊平海、陳雪嬌、周寶玉、林季臻、張經宜、陳鳳釐、黃熖銅、楊麗芬、顏志鵬、黃道易、吳柏震、郭議罄、李長昇、邱建安、黃麗伃。

廣告 廣告

其中獲獎代表，淡水區福德里的王里熱心公益，疫情期間更主動關懷被隔離的獨居長者與鄰居，親手送上物資與問候，被里民稱為「活菩薩」。現年80歲的她，年輕時曾任婦產科助產士，迎接過無數新生命。她說這份工作讓她學會慈悲與責任，也讓她更想回饋社會。她謙虛地說：「好事，不在於宏大，而在於真心；好人，不在於名聲，而在於持續地行動」。

汐止區的鄭陳阿園，則以一生詮釋「堅毅中的溫柔」。她從雲林到新北，靠著務農、保母、清潔等工作養大六名子女，還照顧十名孫兒。生活再忙仍抽空擔任環保志工、省吃儉用做公益，得知有人需要幫助，便慷慨捐贈物資與善款。樸實的她用最真誠的心，實踐了「行善不分大小，點滴都能成為力量」。

來自泰山區的黃道易，則以專業回饋社會。他是明志科技大學機械工程系副教授暨智慧載具研發中心副主任，投入自動駕駛研究、火災鑑定及安全教育，曾代表團隊於「杜拜世界自動駕駛運輸挑戰賽」獲獎。他說，科技不只是創新，更應守護人與社會的安全，帶來正向影響。

更多新聞推薦

● 鳳凰颱風恐北轉襲台 政院召開前置情資研判會議 卓揆要災點熱區嚴陣以待