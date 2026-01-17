侯友宜表揚消防與義消楷模

來賓合照致意。（圖：新北市消防局提供）

▲來賓合照致意。（圖：新北市消防局提供）

新北市政府舉辦「一一五年消防暨義消楷模表揚大會」，新北市長侯友宜表揚五十七名消防人員及一百三十六名義消人員，共一百九十三位優秀楷模，感謝他們無私守護市民安全。

侯友宜頒獎時提到，楷模背後都有感人的故事，並讚揚他們的奉獻精神。近年來，新北市火災件數下降百分之二十，OHCA端氣候，市府持續強化應變能力，全年處理數千件災害救援。

本屆消防楷模中，消防局主任秘書張易鴻，長期致力於行政管理與災害防救政策，服務近四十年，參與多起重大災害應變及復原工作，並協助建置國家災害防救體系，連續十年獲得行政院評鑑第一名，對提升防救災能力貢獻卓著。

特種搜救大隊分隊長陳豐仁，長年參與高風險搜救任務，曾支援多起重大事件，無論在火場或水域，皆親赴第一線指揮救援，是特搜體系中信賴的中堅力量；政風室主任林三龍，致力於消防廉政與內控管理，推動多項專案稽核，協助建構透明的消防體系，確保防救災資源有效運用。

在義消楷模方面，安康義消分隊隊員倪隆冠，與妻子共同服務十七年，默契十足，即將退休卻仍堅守崗位，獲得獎座成為其生涯的圓滿句點；新板義消山搜分隊小隊長溫庭毅，曾獲全國繩索救援競賽雙特優，參與多起山域搜救任務，以卓越技術搶救生命，是守護民眾安全的重要力量；中和義消防宣分隊小隊長侯采伶，出身華僑家庭，與家人共同投入義消行列，從水域救援轉向防火宣導，展現高度服務熱忱。