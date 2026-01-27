侯友宜表揚績優警志工 致謝無私大愛暖新北

新北市長侯友宜出席警察局｢績優志工表揚大會｣，會中由侯友宜頒發獎項給65位志工楷模。新北市警局提供

記者蔡琇惠／新北報導

新北市長侯友宜聯袂市警察局局長方仰寧及志工大隊大隊長蔡月美，於昨（26）日晚間出席警察局｢績優志工表揚大會｣，會中由侯友宜頒發獎項給65位志工楷模，肯定其無私奉獻與卓越貢獻。

新北市警局指出，本次獲獎志工中，服務年資超過20年的資深志工計36位，獲獎志工中有25位年滿70歲以上，其中更有4位高達80歲以上，仍秉持服務熱忱，長年投入志願服務工作，以實際行動關懷他人、回饋社會。無論晴雨寒暑，始終準時到崗，耐心傾聽、細心付出，展現「活到老、服務到老」的最佳典範。

侯友宜致詞特別感謝志工蔡大隊長用心領導志工團隊，凝聚夥伴力量。侯友宜表示，志工是城市最溫暖、最堅實的力量，無論是在各項公共服務，都能看見志工朋友默默付出的身影。正因為有志工的參與與協助，讓市政推動更加順利，也讓城市更具人情味。