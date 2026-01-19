侯友宜視察三峽污水工程 新北累計接管突破127萬戶





新北市長侯友宜今(19)日前往三峽區視察污水用戶接管工程，並向第一線施工人員表達感謝，侯友宜表示，污水下水道建設是城市轉型最關鍵的「隱形工程」，三鶯二期第10標及第12標將於117年全數完工，屆時可再接管8,610戶，讓三峽區的用戶接管普及率進一步提升至51.18%，逐步建構完善城市的污水系統。

侯友宜指出，為了持續提升市民生活品質，新北市府在財務調度上展現高度決心，不僅積極編列預算確保工程持續推動，115年更自籌達12.94億元投入污水建設，讓各區接管工程不間斷。他進一步說明，自108年至114年，新北市已完成35萬806戶污水用戶接管，占六都接管總數的33%，累計接管戶數已達127萬4,682戶，整體污水處理率高達92.64%，接管戶數與處理率雙雙穩居全國第一。

水利局長宋德仁簡報中說明，針對三峽地區的規劃，特別感謝內政部國土署的經費補助，目前「三鶯實施計畫第二期修正」已提報國土署，持續爭取三鶯水資源回收中心二期擴廠，以及未來三峽地區接管工程經費，即便施工條件艱難，但為了環境永續，水利局仍會憑藉專業與毅力，以穩健的財政規劃支撐各項基礎建設，讓新北市持續邁向現代化城市的標竿。

宋德仁表示，污水接管施工環境極為惡劣且辛苦，由於污水管線是最後才埋設的民生管線，工程人員常需在狹窄後巷及複雜的地下管線中穿梭，甚至面臨建物型態特殊、無接管空間或涉及私地等難題，每一戶接管都需要克服重重困難。但透過專業技術與積極溝通，市府團隊一步一腳印，將這項吃力不討好的工作轉化為後巷環境改善的契機。

侯友宜指示水利局務必持續與民眾積極協調，讓市民了解接管流程及相關權利義務，並特別感謝市民的體諒與配合，因為有大家的主動參與，才能順利完成污水接管的最後一哩路。也期許施工團隊如期如質完成工程，避免施工造成市民生活過久的不便，攜手為新北市民打造更舒適、清新的樂活居所。

